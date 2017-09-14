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الآثار: القبض على مرتكب سرقة بالمتحف القبطي

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مصراوي Masrawy

الآثار: القبض على مرتكب سرقة بالمتحف القبطي

04:04 م الخميس 14 سبتمبر 2017

الآثار: القبض على مرتكب سرقة بالمتحف القبطي

المتحف القبطي

كتبت- نسمة فرج:

أعلن الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الجهات الأمنية بمحطة مترو ماري جرجس الواقعة أمام المتحف القبطي بمنطقة القديمة نجحت في القبض على أحد مراقبي أمن المتحف القبطي أثناء محاولته الهروب بأجزاء من حشوات خشبية أثرية كان قد وضعها في شنطة من البلاستيك بعد أن سرقها من باب خشبي للقديسة بربار المعروض بالمتحف.

وأضاف أمين، وفقًأ للبيان الصادر، اليوم الخميس، أنه توجه بنفسه إلى المتحف فور ورود المعلومات للوقوف على الأحداث، وسير التحقيق بهذا الشأن.

وأوضحت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف، أنه فور وقوع الحادث تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة الموضوع برمته للنيابة العامة لتولى التحقيقات، كما قامت الشرطة باستلام القطع كأحراز والتي سيتم تسليمها للمتحف مرة أخرى فور انتهاء التحقيقات.​

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