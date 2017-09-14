إدارة شباب ملوي تحصد المركز الأول في مهرجان "المنيا شعب واعد"

المنيا- ريمون الراوي:

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، حفل ختام أنشطة مهرجان الشباب "المنيا شعب واعد" والمنفذ خلال الإجازة الصيفية من أجل استثمار طاقات الشباب، حيث حصلت إدارة شباب ملوي على المركز الأول على مستوى المحافظة خلال المهرجان.

حضر ختام الفعاليات اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وممثلو الأوقاف والكنيسة.

أكد السكرتير العام المساعد، دعم كافة أجهزة المحافظة للعمل الشبابي، لافتًا إلى أهمية مراكز الشباب في تنمية مهارات الشباب وصقل مواهبهم ليصبح عنصر فعال وجاد وقادر على العطاء والمسؤولية والقيام بواجباته تجاه المجتمع.

وأضاف أن تنظيم المهرجانات الرياضية تساعد على إكساب المشاركين عدد من الصفات والسمات الأخلاقية الحميدة كالنظام والطاعة والولاء للجماعة والتعاون وإنكار الذات ومساعدة الغير والشجاعة وقوة الإرادة وغير ذلك من سمات تساهم في بناء شخصية الشباب وقيادتهم لمستقبل أفضل.

من جانبه، قال دكتور أحمد عبدالوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، إن المهرجان تم تنفيذه على 3 مراحل (مراكز الشباب ـ الإدارات الفرعية ـ المحافظة) حيث شارك في المهرجان 142 مركزًا للشباب من إجمالي 158 مركزا، لافتاً إلى أنه تم تحديد أنشطة المهرجان لتضم 20 نشاطًا متنوعا وهي أنشطة رياضية (قدم خماسي ـ كرة طائرة ـ تنس طاولة ـ شطرنج)، أنشطة ثقافية (أبحاث ثقافية ـ شعر ـ زجل ـ قصة قصيرة ـ تلخيص وعرض كتاب ـ دوري ثقافي لأعضاء مراكز الشباب)، أنشطة دينية إسلامية (حفظ قرآن كريم ـ أحاديث نبوية ـ فقه ـ تاريخ إسلامى) ومسيحية (مسابقة في سفر أعمال الرسل أحد أسفار الكتاب المقدس)، أنشطة فنية (رسم ـ مجلة حائط ـ عزف فردي ـ غناء فردي ـ تصوير ضوئي).

وأضاف أن المهرجان يمثل خطوة هامة نحو تطوير النشاط الشبابي والعمل داخل مراكز الشباب من أجل تبادل الخبرات التخصصية بين مراكز الشباب على مستوى المحافظة وتفاعل أعضاء الأنشطة لرفع الروح الايجابية والتفاعلية للمجتمع وتطوير روح الأداء، كما يهدف المهرجان إلى احتواء الشباب وصقل مواهبهم ومهاراتهم ورفع الروح التنافسية الإيجابية لوطن أفضل.

وتضمن الحفل عددا من الفقرات منها الفنون الشعبية والإنشاد الديني وإلقاء قصائد الشعر والزجل إلى جانب عدد من الفقرات الاستعراضية واختتم الحفل بتكريم الفائزين في المهرجان.