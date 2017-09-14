إعادة دفن "العظام البشرية" عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي بأسيوط
إعادة دفن "العظام البشرية" عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي بأسيوط
04:01 م الخميس 14 سبتمبر 2017
إعادة دفن العظام البشرية
أسيوط - أسامة صديق:
قالت هويدا الشافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية بمحافظة أسيوط، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن الطب الشرعي انتهى من سحب عينات من العظام والجماجم التي عثر عليها بقرية مير منذ عدة أيام.
وأشارت الشافعي إلى أنه تم دفن بقايا 27 هيكل عظمي، بأحد المدافن المجاورة لمقبرة مير، التي سبق ودفن بها 50 هيكل من قبل بعد تكفينها والصلاة عليها، بعد تصريح النيابة العامة بذلك.
وتمت أعمال الدفن الشرعية بحضور موظفين بالوحدة المحلية، والشرطة وأحد المشايخ لإعادة تكفينهم ودفنهم طبقًا للشريعة الإسلامية.
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