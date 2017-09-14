تامر حسني يحيي حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات

المنوفية- مروة فاضل:

يحيي الفنان تامر حسني حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات الحادى عشر بجامعة المنوفية باستاد الجامعة الرياضي مساء اليوم الخميس، بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، وتحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية.

ويشهد الأسبوع عددا من المنافسات الرياضية والثقافية والاجتماعية والعلمية التكنولوجية بين شباب 26 جامعة مصرية.

كما يتضمن حفل افتتاح الأسبوع تكريم عدد من أبطال مصر في البطولات العالمية منهم السباحة رحمة خالد بطلة مصر والعالم البارالمبية، وأحمد عدلي بطل العالم في الشطرنج، وياسمين حمدي بطل مصر والعالم في الكاراتيه، وأحمد طارق بطل العالم في رمي المطرقة.