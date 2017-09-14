التعليم تُناقش استعدادات العام الدراسي الجديد في مادة اللغة العربية

كتبت- ياسمين محمد:

عقد الدكتور أحمد السعيد شلبي، مدير عام تنمية مادة اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم، اجتماعًا مع الموجهين العامين على مستوى الجمهورية؛ لعرض إجراءات خطة الاستعداد لهذا العام.

وأكد شلبي، خلال الاجتماع، أهمية التزام المُعلمين باستخدام الكتاب المدرسي أثناء الحصص الدراسية مع التأكيد على حل التدريبات والأنشطة وبخاصة في المرحلة الابتدائية؛ وتفعيل نصف الفترة الخاصة بإثراء وتنمية مهارات القراءة والكتابة المحددة في توزيع المنهج، بالإضافة إلى تقسيم فترة القراءة وفترة الكتابة، على حصتين بتحضيرين منفصلين؛ للمساهمة في علاج وتحسين مهارات القراءة والكتابة.

ووجه شلبي، بتكليف الطلاب بقراءة الكتاب الإضافي (القصة أو السيرة الذاتية "الأيام")، وتحديد عناصر القصة وتحليلها، وتحديد الكلمات الجديدة غير المعروفة، وتحديد الفكرة العامة، والفِكَر الفرعية، والمغزى من القصة، مع التعرف علي دور كل شخصية، ومدى تأثيرها في نمو الأحداث، وعدم الاعتماد على الملخصات المبتورة ليحفظ الطلاب القصة بالسؤال والجواب دون الالتفات إلى القيم المتضمنة، والدروس المستفادة والمغزى من القصر.

وأكد مدير عام تنمية مادة اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم، أهمية وضع أسئلة القراءة متحررة المحتوى من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف السادس الابتدائي، ومراعاة عدد الكلمات في الفقرة لكل صف دراسي، وتكون المفردات من المعجم اللغوي الذي درسه التلميذ تراكمياً والأسئلة في مستويين (التذكر، والفهم) حسب مواصفات كل صف دراسي.

ووجه الموجهين العامين والموجهين الأوائل بالإدارات التعليمية بمتابعة خطوط سير المُوجهين، وحضور الموجهين حصصًا دراسية لكل معلم، ومعالجة أوجه القصور، وتفعيل التدريب على رأس العمل، بالإضافة إلى إعداد تقرير شهري موجز عن محصلة أعمال المتابعة الفنية بالمديريات وتسليمه لمدير عام تنمية المادة.

وشدد على الالتزام بوجود خريطة المنهج بدفتر التحضير مع تفعيلها لكل صف باشتراك المُعلمين معًا، مؤكدًا على توزيع المنهج وأهداف المادة، واستخدام الوسائل التعليمية.

وتضمنت التوجيهات، الاستعداد للمسابقات المرتبطة باللغة العربية، وتفعيل الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وكذلك الاحتفال بيوم اللغة الأم، وتحقيق ذلك من خلال الأنشطة الصفية لمادة اللغة العربية: "التطبيق، والتعبير والإملاء"، وكذلك الأنشطة اللاصفية: "مسرحة المناهج، والإلقاء الشعري والخطابة، وعقد الندوات، والإذاعة المدرسية، والمناظرات، والصحافة المدرسية"؛ بهدف تأسيس عقلية نقدية لدى الطلاب (التفكير الناقد)، والإعداد الجيد لمسابقة "التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري"، وتعميق دراسة النحو للشهادتين الإعدادية والثانوية، والتركيز علي تعليم النظام وترسيخ القيم الوطنية، والرسالة التربوية للمدرسة.