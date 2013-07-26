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تكثيف أمنى فى المنشأت الحكومية والمقرات الأمنية بسيناء

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تكثيف أمنى فى المنشأت الحكومية والمقرات الأمنية بسيناء تكثيف أمنى فى المنشأت الحكومية والمقرات الأمنية بسيناء

شهدت المقرات الامنية والمنشات فى سيناء حالة من الاستنفار الامنى الشديد وعمليات تأمين كبيرة امام المقرات تحسباً لاى اعمال عنف قد تحدث خلال مظاهرات الجمعة اليوم .

ولم تشهد مظاهرات اليوم اى عمليات تامين سواء من الجيش او الشرطة نظرا لعمليات الاستهداف اليومية لافراد الجيش والشرطة فى سيناء .

وخرج الالاف من ابناء عائلات العريش والقبائل السيناوية فى مظاهرات حاشدة عقب صلاة الجمعة امام مسجد ابوبكر الصديق بميدان الفواخرية بمدينة العريش يطالبون القوات المسلحة والفريق السيسى بتطهير الارهاب من سيناء وهتف المتظاهرين الجيش والشعب والشرطة ايد واحدة ورفع المتظاهرين الاعلام المصرية وصور الفريق السيىسى وحملوا الاخوان المسلمين فى كل مايحدث فى سيناء من ارهاب وان الشعب فى سيناء يقف مع الجيش ضد الارهاب .

وقد اعلن المتظاهرين عن اقامة فعاليات امام مسجد ابوبكر الصديق بميدان الفواخرية بعد صلاة التراويح ضد الارهاب واعلنوا عن دعمهم للقوات المسلحة المصرية وتفويض الجيش للقضاء على الارهاب فى سيناء   .

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