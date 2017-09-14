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"مصر للطيران" تستأنف رحلاتها إلى طوكيو نهاية أكتوبر المقبل

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مصراوي Masrawy

" للطيران" تستأنف رحلاتها إلى طوكيو نهاية أكتوبر المقبل

03:56 م الخميس 14 سبتمبر 2017

كتب- طه عبيد:
أعلن صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه تقرر استئناف رحلات الشركة إلى العاصمة اليابانية طوكيو، بدايةً من 29 أكتوبر المقبل، بواقع رحلة أسبوعياً مساء كل يوم سبت، قابلة للزيادة في حال تزايد الطلب والإقبال على المقصد السياحي المصري بطراز "البوينج B777-300ER"، والذي يتسع لعدد 346 راكبا ، ويتميز بأعلي مستويات الراحة والرفاهية ، ويوجد به مقاعد علي شكل آسرة منبسطة في درجة رجال الأعمال ، وشاشات ترفيهية شخصية في جميع مقاعد الطائرة ، وشحن اجهزة الموبايل والحواسيب الشخصية وغيرها من الإمكانيات العالية .

واضاف مسلم يأتي استئناف تشغيل هذا الخط من منطلق الحرص على التواجد في السوق الياباني ، فضلاً عن أهمية رحلات طوكيو في تغذية خطوط مصر للطيران بالمسافرين عبر القاهرة إلى أوروبا وأفريقيا وخطوط ما بعد القاهرة .

جدير بالذكر ان مصرللطيران كانت تسير رحلات مباشرة الي مدينتي طوكيو وأوزاكا باليابان ، ولكنها توقفت في اعقاب ثورة يناير ثم استأنفت لفترة محدوده ، الي ان توقفت تماما في عام ٢٠١٣ ، لانخفاض الحركة السياحية الوافدة من اليابان ، وعدم جدوى تشغيل الخط اقتصاديا فى ذلك الوقت .

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مصراوي Masrawy

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