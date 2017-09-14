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بالصور.. الآلاف يشيعون الشهيد محمد رضا في مسقط رأسه بالبحيرة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. الآلاف يشيعون الشهيد محمد رضا في مسقط رأسه بالبحيرة

03:55 م الخميس 14 سبتمبر 2017

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البحيرة - أحمد نصرة:

شيع الآلاف من أهالي مركز إيتاي البارود، بمحافظة بالبحيرة، اليوم الخميس، جثمان الشهيد المجند محمد رضا عبده، في جنازة عسكرية وشعبية.

وردد المشاركون في الجنازة هتافات منددة بالإرهاب، مطالبين بالقصاص لدماء شهداء الشرطة والقوات المسلحة.

وارتقى الشهيد محمد رضا أثناء إحباط عملية إرهابية استغلت فيها العناصر الإرهابية حالة الرؤية الضعيفة، لوجود شبورة مائية، حاول خلالها أحد العناصر التكفيرية اقتحام أحد الارتكازات الأمنية للقوات المسلحة مرتديًا حزاما ناسفا.

ونتيجة ليقظة عناصر الارتكاز الأمني تم قتل الإرهابي مرتدي الحزام الناسف والتعامل المباشر مع باقي العناصر التكفيرية، ما أسفر عن مقتل 5 وإصابة 2 لتلوذ باقي العناصر بالفرار وينتج عن العملية استشهاد جنديين.

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