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حملات لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والبروسيلا بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

حملات لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والبروسيلا بالوادي الجديد

03:52 م الخميس 14 سبتمبر 2017

حملات لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والبروسيلا بالوادي الجديد

مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، حملات لتحصين الماشية ضد أمراض الحمى القلاعية والبروسيلا والوادي المتصدع والأمراض الوبائية.

وأكد الدكتور محمد بشير، مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، لـ"مصراوي"، أن عمليات التحصين تتم عن طريق الفرق البيطرية التابعة للمديرية بجميع القرى والمدن، كما أنه على هامش تلك الحملات تنفذ ندوات إرشادية لمربي الثروة الحيوانية.

وأضاف بشير، أن المديرية تستكمل أيضا حملات القضاء على الحيوانات الضالة والتي تشمل الثعالب والكلاب والذئاب المفترسة.

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مصراوي Masrawy

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