بالصور.. محافظ الأقصر يبحث استعداد المدارس للعام الدراسي الجديد

الأقصر - محمد محروس:

عقد محافظ الأقصر محمد بدر، اجتماعا موسعا، لبحث الإجراءات والاستعدادات الكاملة بمدارس المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة والسكرتير المساعد، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ورؤساء المدن، ومديري المديريات والإدارات في المحافظة.

وشدد محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، على ضرورة منع الباعة الجائلين من التواجد بمحيط المدارس، حرصا على سلامة التلاميذ، والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء المدن والقرى وشرطة المرافق برفع كافة الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس وداخلها، وإظهار المدارس في أجمل مظهر باعتبار أن يوم عودة الدراسة هو يوم احتفالي خاصة بالنسبة للمدارس الابتدائية.

ووجه محافظ الأقصر، بتكثيف أعمال لجان التربية والتعليم للمرور على جميع المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد والتأكد من الانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة، كما وجه بسد العجز بين المعلمين في كافة المدارس، مشددا على ضرورة انتظام العملية التعليمية من اليوم الأول وتوفير المناخ المناسب للطلاب داخل المدارس.

كما وجه محافظ الأقصر، بمراجعة توصيلات المياه بكافة المدارس، وعدم وجود أي أسلاك كهربائية متدلية أو غير محكمة الغلق، وعدم وجود أي ألواح زجاجية موضوعة بطريقة غير آمنة حفاظًا على سلامة التلاميذ، كما وجه المحافظ بتعزيز الخدمات المرورية بمحيط المدارس الواقعة في الشوارع التي تشهد تكدسا أو خطورة مرورية لتنظيم أماكن عبور التلاميذ.