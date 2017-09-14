تعرف على مكونات حقيبة اليد فى الجامعة
تعرف على مكونات حقيبة اليد فى الجامعة
03:52 م الخميس 14 سبتمبر 2017
تعرف على مكونات حقيبة اليد فى الجامعة
كتبت-هدير غيث:
اقتربت فترة الدراسة الجامعية، وتهتم الكثير من الفتيات بكل ما يلزمها خلال اليوم الدراسي، ومن أهمها حقيبة اليد، التي تحتوي على الكثير من الأشياء الهامة التي تحتاجها الفتاه خلال اليوم.
رصد "مصراوي" آراء بعض الفتيات حول ما تحتويه حقيبة اليد في الجامعة وكانت الآراء كالتي:
1- مناديل مبللة.
2- مناديل عادية.
3- شاحن للهاتف.
4- سماعات.
5- كشكول.
6- قلم.
7- مسكن للصداع.
8- نظارة شمس.
9- محفظة للفلوس.
10- ميك آب.
11- كريم ضد الشمس.
12- العطور.
13- فوط صحية.
14- معقم لتعقيم اليدين.
15- أي نوع من السكريات مثل " اللبان أو الشوكولاتة" لعند الحاجة لها عند حدوث أي هبوط.
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