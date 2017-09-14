6 سيارات تتألق في اليوم الأول من معرض فرانكفورت الدولي (صور)

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في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، افتتح معرض فرانكفورت الدولي للسيارات بألمانيا، أبوابه للجمهور بمشاركة عدد من الشركات الرائدة في صناعة السيارات حول العالم، وغياب عدد آخر من الشركات الكبرى، على رأسها فولفو وفيات وبيجو وغيرها.

ونشر موقع Motor Trend المتخصص في السيارات، مجموعة من أبرز ما شهده المعرض في يومه الأول، ومنها:

1- مرسيدس AMG Project ONE

حاولت شركة "مرسيدس" الألمانية الدمج بين خبراتها في مجال السيارات الرياضية و"فورمولا 1"، فأطلقت في المعرض نموذج سيارتها الجديدة AMG Project ONE، وتأتي بمحرك قوته 1000 حصان، وستكون أسرع من سيارة "بوجاتي تشيرون" بمعدل 124 ميلا في الساعة.

2- كيا ProCeed Concept

تعتبر السيارة الهاتشباك الأكبر في تاريخ شركة "كيا" الكورية، وهي سيارة منخفضة الارتفاع ذات مظهر رشيق، يقترب فيها خط السقف من خط الوسط، كما أنها سيارة خفيفة الوزن ورياضية الأداء، كما أن تصميمها مستوحى بشكل كبير من السيارة الجديدة Stinger GT.

3- جاكوار I-Pace eTrophy

شاركت شركة "جاكوار" البريطانية في معرض "فرانكفورت" الدولي بسيارتها الرياضية الكهربائية I-Pace eTrophy، والتي ستشارك بشكل أساسي في بطولة اتحاد السيارات الدولي للفورمولا E، الأولى لسيارات السباق الكهربائية، والمقرر إقامتها في نهاية العام المقبل، وتأتي السيارة الجديدة مزودة بمحرك قوته 400 حصان، وتصل سرعتها إلى 220 ميلا.

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4- بنتلي كونتيننتال GT 2018

أزاحت شركة "بنتلي" البريطانية، الستار عن سيارتها الجديدة "كونتيننتال GT"، والتي تأتي بمحرك سعته 6 لترات، بقوة 626 حصانا، مع عزم دوران يصل إلى 664 رطلا، كما أنها مزودة بناقل حركة أوتوماتيك ذي ثماني سرعات، وتصل سرعتها القصوى إلى 207 أميال في الساعة.

5- لاند روفر ديسكفري SVX

بمواصفات خارقة، شهد اليوم الأول من معرض "فرانكفورت" الدولي، إطلاق شركة "لاند روفر" البريطانية لسيارتها الجديدة "ديسكفري SVX"، والتي تأتي بمحرك 8 سلندر، بسعة 5 لترات تصل قوته إلى 517 حصانا وعزم دوران يصل إلى 460 رطلا، وتأتي بتصميم خاص ملائم للطرق الوعرة والتضاريس، كما أنها مزودة بناقل حركة أوتوماتيك ذي 8 سرعات.

6- فيراري بورتوفينو Portofino

قدّمت شركة "فيراري" الإيطالية في اليوم الأول من المعرض الدولي سيارتها الجديدة "بورتوفينو"، والتي تأتي بمحرك 8 سلندر، بسعة 3.9 لتر تصل قوته إلى 592 حصانا، وتصل سرعتها القصوى إلى 199 ميلا في الساعة، كما أنها مزودة بناقل حركة ذي سبع سرعات.