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بالصور.. قائد الجيش الثالث يتفقد عناصر تأمين مؤتمر "الشمول المالي" بشرم الشيخ

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مصراوي Masrawy

بالصور.. قائد الجيش الثالث يتفقد عناصر تأمين مؤتمر "الشمول المالي" بشرم الشيخ

03:44 م الخميس 14 سبتمبر 2017

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السويس - حسام الدين أحمد

تفقد اللواء أركان حرب محمد الدش، قائد الجيش الثالث الميداني، عناصر التأمين بمدينة شرم الشيخ، المكلفة بتأمين مؤتمر الشمول المالي، الذي تستضيفه هذا العام بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء.

وتابع اللواء الدش، اليوم الخميس، أعمال التأمين بمقر إقامة المؤتمر الذي ينظمه التحالف الدولي للشئون المالية، ووجه باليقظة والحرص وتوسيع دائرة الاشتباه، والحرم الأمني بالمنطقة.

كما شدد قائد الجيش الثالث، على تشديد أعمال التفتيش للمركبات الوافدة على جنوب سيناء، بنقاط التفتيش بالمداخل والطرق المؤدية إلى شرم الشيخ، والاستعداد للتدخل ومواجهة أية أحداث طارئة.

وشهد الرئيس عبدالفتاح ، اليوم الخميس، افتتاح المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين، بمشاركة 1000 شخصية مصرفية ومالية من 94 دولة.

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