نائب رئيس جامعة طنطا: انتهينا من الاستعداد لاستقبال 17 ألف طالب

الغربية- مروة شاهين:

قال الدكتور مدثر أبوالخير، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون الطلاب، إن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال 17 ألف طالب وطالبة بمختلف كليات الجامعة في أول أيام الدراسة السبت المقبل.

وأشار نائب رئيس الجامعة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الجامعة قامت بترميم وصيانة عددا من المدرجات بنحو مبلغ 3 ملايين جنيه، وتم تجهيز كافة المدرجات لاستقبال الطلاب وتوزيع جداول المحاضرات والتأكيد على جميع أعضاء هيئة التدريس بالحضور مع أول أيام الدراسة.

وأكد أن جميع البوابات تم تجهيزها من خلال تعيين أفراد أمن ووضع بوابات إلكترونية عليها لتأمين الحرم الجامعي ووجود إجراءات تفتيشية لكل الطلاب الداخلين للحرم الجامعي.

وبالنسبة للمدن الجامعية تم الانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال الطلاب والمقدر عددهم 4 آلاف طالب وطالبة، وتم التعاقد مع العمالة الموسمية وأيضا متعهد التغذية بواقع 40 جنيها للطالب، بزايدة 100% بعد أن كانت 20 جنيها العام الماضي.