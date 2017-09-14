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ناجية من تجارة الجنس: النيجيريات يجبرن على العمل كعاهرات في إيطاليا

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مصراوي Masrawy

ناجية من تجارة الجنس: النيجيريات يجبرن على العمل كعاهرات في إيطاليا

03:50 م الخميس 14 سبتمبر 2017

ناجية من تجارة الجنس: النيجيريات يجبرن على العمل كعاهرات في إيطاليا

روما - (د ب أ)

قالت ضحية للاسترقاق الجنسي إن عشرات الآلاف من الفتيات النيجيريات، اللاتي يتم إغرائهن بالمجئ إلى إيطاليا بوعود عمل زائفة، يجبرن على العمل في الاسترقاق الجنسي مقابل 10 يورو (12 دولارا) لكل زبون.

وقالت بليسينج اوكيديون، التي ألفت كتابا حول محنتها، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس رابطة الصحافة الأجنبية في روما " لقد خدعتني سيدة من كنيسة إنجيلية"، مضيفة " لقد عرضت علي العمل مع شقيقها".

وأضافت اوكيديون، التي وصلت إيطاليا عام 2013 واستقرت في منطقة كاستيل فولتورنو، التي تعد بؤرة سيئة السمعة لمافيا نيجيرية، على بعد 35 كيلومترا شمال شرق نابولي "عندما وصلت هنا، قالت لي إن الوظيفة الوحيدة المتاحة لي هنا هى الدعارة".

وأوضحت "هناك فتيات أخريات اضطررن للقبول بالعبودية، بدافع الخوف أو بعدم الرغبة في الموت أو الرغبة في حماية أسرهن، لأن هؤلاء المجرمين يمكنهم فعل أي شيء، حتى قتل أفراد عائلات هؤلاء الفتيات في نيجيريا، إذا لم يجمعن المال الكافي في الشارع".

وكان تقرير لمنظمة الهجرة الدولية قد خلص في يوليو الماضي إلى أن 75% من الـ11 ألف امرأة نيجيرية اللاتي وصلن العام الماضي على متن قوارب مهاجرين في إيطاليا تم تصنيفهن على أنهن "ضحايا محتملات لتجارة الجنس".

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مصراوي Masrawy

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