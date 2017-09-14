"الاحتكاك" حيلة سيدتين لسرقة المواطنين في البساتين
"الاحتكاك" حيلة سيدتين لسرقة المواطنين في البساتين
03:25 م الخميس 14 سبتمبر 2017
المتهمتان
كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، سيدتين مسجلتين خطر "نشل" لقيامهما بسرقة المواطنين في منطقة البساتين، بأسلوب "المغافلة والاحتكاك".
كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، تفيد قيام "شيماء ودعاء" بتكوين تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بالطريق العام بأسلوب "المغافلة والاحتكاك".
ودلت التحريات على قيام المتهمتين بارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأرشدتا عن مبلغ مالي قدره 14 ألف جنيه من متحصلات السرقة.
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