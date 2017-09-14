أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

داعش ينشر صور منفذي حادث العريش الإرهابي.. ومصدر: الداخلية تطاردهم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

داعش ينشر صور منفذي حادث العريش الإرهابي.. ومصدر: الداخلية تطاردهم

03:24 م الخميس 14 سبتمبر 2017

  • عرض 3 صورة

    7e0abc4418.jpg

  • عرض 3 صورة

    02172a14c5.jpg

  • عرض 3 صورة

    dce7337336.jpg

إعادة الألبوم

تفحم 400 نخلة في حريق مزرعة بالواحات البحرية (صور)

الألبوم التالى

تفحم 400 نخلة في حريق مزرعة بالواحات البحرية (صور)

كتب ـ محمد الصاوي:

نشر تنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم "داعش" الإرهابي، صوراً للعملية التي استهدفت عناصر من الشرطة المصرية، في منطقة التلول غرب مدينة العريش، والتي راح ضحيتها 18 شهيدًا ما بين جنود وضباط.

فيما أكد مصدر أمني لمصراوي، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن شمال سيناء تجري عمليات بحث وتمشيط واسعة بحثًا عن المتورطين في الحادث، مشيرًا إلى أنه يوجد تنسيق بين الأجهزة الأمنية والقبائل لمطاردة وتحديد هوية وجنسية المتورطين في الحادث الذين ظهروا على صفحات الجماعات الإرهابية.

وكانت مصادر أمنية رفيعة المستوي قالت لمصراوي، إن 18 من رجال الشرطة بينهم العميد محمود خضراوي استشهدوا في استهداف إرهابي لسيارات تابعة لقوات الأمن بالعريش عن طريق تفجير عدد من العبوات الناسفة.

وعقب الحادث بساعات أعلنت صفحات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، مسئولية التنظيم عن الهجوم الإرهابي.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حملة أمنية بمحطتي مترو "الشهداء والعتبة" لمكافحة الباعة الجائلين والمتسولين

    أخبار

  • الداخلية تستضيف المؤتمر الـ 27 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بإفريقيا

    أخبار

  • جنازة عسكرية مهيبة لـ "شهيد العريش" في مسقط رأسه بحلوان

    أخبار

  • الداخلية: مقتل المتهم الرئيسي في الهجوم على كمين البدرشين خلال تبادل

    أخبار

إعلان

34a59e497a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ