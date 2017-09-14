داعش ينشر صور منفذي حادث العريش الإرهابي.. ومصدر: الداخلية تطاردهم

كتب ـ محمد الصاوي:

نشر تنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم "داعش" الإرهابي، صوراً للعملية التي استهدفت عناصر من الشرطة المصرية، في منطقة التلول غرب مدينة العريش، والتي راح ضحيتها 18 شهيدًا ما بين جنود وضباط.

فيما أكد مصدر أمني لمصراوي، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن شمال سيناء تجري عمليات بحث وتمشيط واسعة بحثًا عن المتورطين في الحادث، مشيرًا إلى أنه يوجد تنسيق بين الأجهزة الأمنية والقبائل لمطاردة وتحديد هوية وجنسية المتورطين في الحادث الذين ظهروا على صفحات الجماعات الإرهابية.

وكانت مصادر أمنية رفيعة المستوي قالت لمصراوي، إن 18 من رجال الشرطة بينهم العميد محمود خضراوي استشهدوا في استهداف إرهابي لسيارات تابعة لقوات الأمن بالعريش عن طريق تفجير عدد من العبوات الناسفة.

وعقب الحادث بساعات أعلنت صفحات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، مسئولية التنظيم عن الهجوم الإرهابي.