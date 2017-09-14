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سعفان: العمالة المصرية بالخارج لها أهميتها ولا يمكن الاستغناء عنها

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مصراوي Masrawy

سعفان: العمالة المصرية بالخارج لها أهميتها ولا يمكن الاستغناء عنها

03:25 م الخميس 14 سبتمبر 2017

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كتبت- نورا ممدوح :

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن توفير فرص العمل بالخارج للشباب المصري يأتي في إطار حرص الوزارة على إيصال رسالة مهمة، وهي أن العمالة المصرية ذات كفاءة عالية وأنها مطلوبة سواء بدول الخليج أو بالدول الأوروبية.

وأكد سعفان، مصداقية العمل ومحاربة الشائعات، مشيرًا إلى أن العمالة المصرية بالخارج لها أهميتها ولا يمكن الاستغناء عنها، وذلك ردًا على بعض الانتقادات التي تقلل من شأن تلك الفرص، منوهًا إلى أنه يحرص في كل مرة على مقابلة العمالة المسافرة لتأكيد أهمية كل عامل منهم.

جاء ذلك خلال تسليم الوزير 189 عاملًا عقود عملهم بإحدى شركات المقاولات بدول الخليج على مهن عامل، وحداد مسلح، وشدة معدنية، ومبيض محارة، وكهربائي، ومساحين، ومساعد مساح.

وقال وزير القوى العاملة، إنه يعتبر يوم تسليم العقود هو "يوم أمل جديد" لأنه يسعد مجموعة كبيرة من الشباب وأسرهم من خلال إيجاد فرصة عمل تسهم في استقرار هذه الأسر وإسعادهم، مؤكدًا أن الوزارة تقدم لجميع الشباب برنامج توعية بقانون العمل بالدولة المسافرين إليها، فضلًا عن مجموعة إرشادات تخص العادات والتقاليد حتى تكون العمالة المصرية واعية بالمجتمع الذي ستقبل عليه وتلتزم بجميع قوانين دولة العمل.

وطالب الشباب، بضرورة تمثيل جيدًا، وبذل قصارى جهدهم في العمل بأمانة وإخلاص حتى يكونوا سفراء لبلدهم ويتيحوا مزيدًا من فرص العمل لغيرهم من الشباب من خلال السمعة الطيبة للعامل المصري.

وأشار الوزير، إلى أهمية التواصل الدائم بين الجالية المصرية، وبين المستشار العمالي والسفارة المصرية في جميع المناسبات واللجوء للسفارة في حال تعرض أي عامل لأي مشكلة أو عقبة حتى تعمل السفارة على تذليلها، مؤكدا أن التواصل يفيد العامل في التعرف على حقوقه وواجباته ويسهم في خلق نوع من الروابط الإيجابية بين المصريين في الخارج، فضلًا عن حل مشاكلهم بالطرق القانونية الصحيحة، وذلك حرصًا على حقوقهم.

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