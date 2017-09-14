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الترجي يصل الإسكندرية اليوم استعدادًا لمواجهة الأهلي

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الترجي يصل الإسكندرية اليوم استعدادًا لمواجهة الأهلي الترجي يصل الإسكندرية اليوم استعدادًا لمواجهة الأهلي

التحرير

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تصل بعثة فريق الترجي التونسي، إلى الإسكندرية في الرابعة عصر اليوم الخميس، على متن طائرة خاصة؛ استعدادًا لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل، لحساب ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة فريق الترجي عدلت موعد وصولها إلى ليكون اليوم، بدلا من الأربعاء عبر خطوط الطيران العادية.

ومن المقرر أن يكون في استقبال البعثة التونسية، مندوب الترجي الذي وصل إلى القاهرة منذ أيام، بالإضافة إلى عمرو محسب، مندوب النادي الأهلي.

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ويؤدي فريق الترجي التونسي مرانه الأول في بمدينة الإسكندرية في السابعة مساء اليوم الخميس بفندق الإقامة الخاص به.

ويختتم الترجي استعداداته للأهلي في السابعة مساء غدٍ على ملعب برج العرب، في نفس موعد المباراة التي تقام يوم السبت.

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