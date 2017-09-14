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تجمع متضرري الإسكان التعاوني أمام محكمة القضاء الإداري في بورسعيد

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تجمع متضرري الإسكان التعاوني أمام محكمة القضاء الإداري في بورسعيد تجمع متضرري الإسكان التعاوني أمام محكمة القضاء الإداري في بورسعيد

التحرير

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تجمع العشرات من متضرري الإسكان التعاوني بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، أمام محكمة القضاء الإداري تزامنا مع نظر القضية المقدمة من بعضهم ضد المحافظ اللواء عادل الغضبان؛ للمطالبة بوقف العمل بكراسة الشروط الجديدة.

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وتنظر محكمة القضاء الإداري أولى جلسات الدعوى -رقم "٥٦٠٨/ ٥ ق"- للمطالبة بعودة العمل بشروط 2013، التي تم طرح المشروع من خلالها.

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وحرر العشرات من المتضررين محاضر بأقسام الشرطة ضد المحافظ والسكرتير المساعد، واللواء حسام الدين رزق، رئيس هيئة التعاونيات؛ بشأن مخالفة شروط مشروع الإسكان التعاوني.

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التحرير

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