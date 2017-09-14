حملة لمصادرة الماشية من شوارع بورفؤاد (صور)

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شنَّ مجلس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، حملة مكبرة لمصادرة الماشية من الشوارع.

ونشبت مشادات بين أصحاب الماشية والقائمين على الحملة، وسط إصرار رئيس المدينة على استكمال الحملة، عقب تعدد شكاوى المواطنين بانتشار الماشية في الشوارع، مما يهدد حياة أطفالهم، ويفسد المظهر العام للمدينة.

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كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد أصدر قرارا بمصادرة الماشية من الشوارع، وإرسالها إلى حظائر منطقة القابوطي الجديد؛ تمهيدا لذبحها وتوزيع لحومها على الجمعيات الخيرية ودور الأيتام.