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سكان مثلث ماسبيرو يطالبون الحكومة بسرعة تسليمهم التعويضات

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سكان مثلث ماسبيرو يطالبون الحكومة بسرعة تسليمهم التعويضات سكان مثلث ماسبيرو يطالبون الحكومة بسرعة تسليمهم التعويضات

التحرير

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تقدم أهالي مثلث ماسبيرو بشكاوى إلى محافظة القاهرة ووزارة الإسكان للمطالبة بسرعة تسليمهم شيكات التعويضات، وذلك للبدء في إخلاء الغرف الخاصة بهم، والانتقال إلى مكان آخر.

مصباح حسن، أحد سكان مثلث ماسبيرو أكد لـ"التحرير" أن السكان يشكون الروتين والتأخير في تسليم شيكات التعويضات، حيث تقوم بإعداد كشف يتضمن من 23 إلى 26 مواطنا، ثم الحصول على موافقة على تسليم الشيكات، وهو ما يستغرق وقتا، لافتا إلى أن المواطنين طالبوا بسرعة نقلهم.

وأضاف حسن أن محافظة القاهرة تواصل بشكل يومي نقل سكان مثلث ماسبيرو ممن طالبوا باستلام وحدات في حي الأسمرات، وبالفعل تم نقل ما يقرب من 250 أسرة إلى الأسمرات، والانتهاء من تسليم الشيكات لأول كشف ويضم 23 أسرة، مضيفا أن وزارة الإسكان اليوم بدأت في إعداد كشف جديد يضم 27 أسرة من المفترض تسليمهم شيكات التعويضات الخاصة بهم.

ومن جانبه قال محمد جمال، رئيس اللجنة المسئولة عن نقل سكان مثلث ماسبيرو لـ"التحرير"، إن محافظة القاهرة تواصل عملية نقل السكان بشكل يومي وتعقد اجتماعات معهم للتعرف على مشكلاتهم ومحاولة حلها، كما أن المحافظة تعكف على إصدار كشوف بأسماء السكان المستحقين لشيكات التعويضات، لافتا إلى أنه بمجرد استلام الشيكات يتم إخلاء المنازل وإخلائها من الأخشاب استعدادا للهدم بعد الانتهاء من تسليم السكان مستحقاتهم ونقلهم إلى حي الأسمرات.

وأكد محمود خليفة، أحد سكان مثلث ماسبيرو أنه منذ بدء الإعلان عن تسليم الشيكات لم يتم التسليم إلا لـ23 أسرة فقط، وتبدأ المحافظة اليوم في تسليم الكشف الجديد الذي يضم 27 أسرة، مطالبا الحكومة بسرعة تسليم الشيكات والابتعاد عن الروتين.

يذكر أن محافظة القاهرة قامت بالتعاون مع وزارة الإسكان بحصر عدد سكان مثلث ماسبيرو وتسليمهم استمارات رغبات تتضمن 3 رغبات، أولاها الحصول على وحدة بديلة بحي الأسمرات، والثانية الحصول على تعويض مادي يبلغ 100 ألف جنيه، أما البديل الثالث فهو الحصول على وحدة سكنية بمنطقة ماسبيرو عقب الانتهاء من عملية التطوير في مقابل دفع أقساط شهرية، وهو البديل الذي رفضه كثيرون منهم بسبب ارتفاع الأقساط بما لا يتناسب مع محدودي الدخل.

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