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رئيس «إسكان النواب»: المؤتمر الشمولي المالي سيعود بالنفع على الاقتصاد

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رئيس «إسكان النواب»: المؤتمر الشمولي المالي سيعود بالنفع على الاقتصاد رئيس «إسكان النواب»: المؤتمر الشمولي المالي سيعود بالنفع على الاقتصاد

التحرير

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أعرب النائب علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن فخره وسعادته باستضافة لأول مرة المؤتمر الدولى الشمولي، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح ، موضحا أن المؤتمر الشمولي المالي الذي يعقد اليوم بشرم الشيخ سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري، باعتباره أحد أهم الأنظمة المالية، التي تتيح تحويل الاقتصاد المصري من ورقي إلى رقمي.

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وأشار "والى" إلى أنه سيكون هناك قاعدة بيانات مالية لكل شخص، تتيح للدولة فرصة تقنين الاقتصاد غير الرسمي؛ وذلك بوجود رقابة على جميع التحركات المالية، مشددا على أنه بعد توافر قاعدة البيانات للأشخاص يستطيعون عقب ذلك الحصول على قروض وتمويل مشروعات بسهولة، بالإضافة إلى قلة تكلفة فتح الحسابات البنكية للقدرة للوصول إلى أبسط مواطن في المجتمع. وأكد أن مصر تستطيع من خلال الشمول المالي الانتقال من المحلية ثم الدولية ثم العالمية.

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