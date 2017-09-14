شاكر: مصر ستكون مركزا للربط الكهربائي بين أوروبا وإفريقيا

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استقبل اليوم الخميس، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فلافيا بلانزا الممثل الإقليمى لدول الشرق الأوسط وبنك الاستثمار الأوروبي والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والبنك.

وعرض شاكر، المشروعات الحالية التى يقوم القطاع بتنفيذها، ففي مجال الإنتاج أشار شاكر إلى أنه تم تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات بإجمالى 3632 ميجاوات لمجابهة أحمال صيف 2015 موزعة على محطات إنتاج الكهرباء وتم تنفيذها في وقت قياسى في حوالى ثمانية أشهر، وهو إنجاز غير مسبوق.

وأشار وزير الكهرباء إلى التعاون المثمر بين قطاع الكهرباء وشركة سيمنس لإنشاء أكبر ثلاث محطات بكفاءة عالية بإجمالى قدرات تصل إلى 14400 ميجاوات وتعمل بنظام الدورة المركبة باستخدام أحدث تكنولوجيات توليد الطاقة بسيمنس، ويتم تنفيذ المحطات الثلاث في بنى سويف ـ البرلس ـ العاصمة الإدارية الجديدة.

وسوف تسهم تلك المحطات فى استدامة الإمداد بالطاقة لدعم خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل فى مصر، وعلى وجه التحديد بصعيد مصر لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.

وأوضح شاكر أن القطاع يولى فى الوقت الحالى اهتماما كبيرا لتدعيم الشبكة القومية، مشيرا إلى نجاح القطاع في التعاقد مع عدد من البنوك المصرية للحصول على نحو 37.4 مليار جنيه لتنفيذ خطة لتدعيم شبكات النقل وشبكات التوزيع على مستوى الجمهورية.



وأضاف أن ذلك النجاح يرجع إلى المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية فى التغلب على التحديات التى واجهته فى الأعوام الماضية واعتبار ملف الطاقة بمثابة أمن قومى، حيث إنه بدون الكهرباء لا يمكن تحقيق تنمية أو إتمام أى مشروع قومى، إلى جانب العمل المستمر والدؤوب للقيادات والعاملين بالقطاع.

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وأكد شاكر أن القطاع يعمل على تحسين وتطوير كل الخدمات من إنتاج ونقل وتوزيع، وذلك من خلال التعاون القائم مع شركة State Grid الصينية لإنشاء خطوط جديدة بجهد 500 ك.ف، بطول يصل إلى حوالى 1210 كم، والذي يعد من أنجح المشروعات الجارى تنفيذها فى الوقت الحالى.

وأشار وزير الكهرباء إلى التعاون المستقبلي مع الشركات الصينية، وذلك من خلال مشروع لإنشاء محطة توليد الكهرباء بنظام الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بمنطقة جبل عتاقة، فضلا عن محطات تعمل بالفحم النظيف.

كما أشار إلى مشروعات الربط الكهربائى المصرى السعودى، موضحا أن كلا من مصر والمملكة العربية السعودية يعملان على استكمال مشروع الربط الكهربائى المشترك بينهما من خلال خطوط للربط بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات.

وأوضح شاكر أنه يجرى الآن دراسة جدوى تنفيذ مشروع للربط الكهربائى بين مصر وقبرص واليونان، يهدف إلى الربط الكهربائى الأوروبى الإفريقى بين مصر وقبرص واليونان، لتكون بذلك مصر ناقلا مهما للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.

وأضاف وزير الكهرباء أن مصر تتطلع لإنجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء بما فيه صالح جميع الدول الإفريقية، وبعد الانتهاء من هذه المشاريع ستكون مصر مركزا محوريا للربط الكهربائى بين أوروبا والدول العربية والإفريقية.