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طبيب بـ"أفرول" عامل النظافة في المنيا: "أنا زيك إنسان"

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مصراوي Masrawy

طبيب بـ"أفرول" عامل النظافة في المنيا: "أنا زيك إنسان"

03:29 م الخميس 14 سبتمبر 2017

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المنيا ــ ريمون الراوي:

أحكم الطبيب الشاب قبضته حول ذراع "المقشة"، يحركها يمينا ويسارا محاكيا حركات "عامل النظافة" العجوز، الذي لم يستطيع إخفاءالدهشة حين رؤية الشاب العجيب، الذي فاجأه بالشارع مرتديا "أفرول" ليعاونه في جمع القمامة وحمل الأتربة.

وقال العامل للشاب الغريب: "شكلك مش عامل.. شكلك متعلم يا بيه.. قولي بجد أنت زميلي.. حقيقي أنت عامل؟!" ليجيبه الطبيب الشاب "مش مهم أنا مين يا حاج أنا زيك إنسان.. جيت أساعدك يوم من نفسي".

بطل هذه الواقعة الحقيقية هو خالد محمد السيد، طبيب شاب من محافظة المنيا، أطلق مبادرة لتصدير رؤية للمجتمع تحترم أصحاب الحرف والمهن، التي يعتبرها المجتمع متدنية، والتأكيد على أن جميعنا بشر، والأفضلية بالصلاح، وتطبيقا لمبادرته ارتدى الطبيب "يونيفورم" الـ"زبالين" وشاركهم في عملهم يوما بالشارع.

يقول الطبيب خالد محمد السيد، أنه أطلق مبادرة عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، "فيس" بوك" داعيا أصدقائه مشاركته في نشر قيم التواضع وثقافة المساواة واحترام كل المهن دون النظر إليها بدونية، من خلال مشاركة أصحاب مهنة كمهنة "عامل" النظافة العمل لمدة يوم وارتداء زيهم تقديرا لعملهم واحتفاء بهم.

ويضيف خالد، سجلت دعوتي عشرات الاستجابات العملية كما توقعت بجانب مئات المؤازرات المعنوية، وارتديت ومعي عدد من الشباب "أفرول" عامل النظافة لنشارك العمال جهدهم يوما، ونوجه أنظار المارة أن البلد تحتاج كل عمل، وستتقدم بإتقان الأعمال والأمانة في أدائها، لا فرق بين عمل وآخر فـأنا زييك إنسان".
وتابع الطبيب الشاب: "الحمد لله الحملة نجحت وتجاوب المارة معنا، وأحلم بتكرار التجربة بطريقة أوسع ومع مهن أخرى وإن أمكن كل مهنة معروفة ومرتبطة بالشارع.

وتمنى "هاني" مقابلة محافظ المنيا لعرض التجربة وتعميم المبادرة لنقدم للوطن جهدا وعائدا معنويا لا يقل مردوده أبدا عن المساهمات المادية.

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