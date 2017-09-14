مصدر: الحكومة تدرس فصل هيئة الأوقاف عن الوزارة

كتب- محمود مصطفى:

كشف مصدر حكومي، عن تشكيل رئاسة مجلس الوزراء، للجنة برئاسة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لدراسة فصل هيئة الأوقاف عن الوزارة، وجعلها هيئة مستقلة غير خاضعة للإشراف المالي والإداري من جانب وزارة الأوقاف.

وقال المصدر - الذي رفض ذكر اسمه لمصراوي - إن اللجنة تضم في عضويتها الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني، والدكتور بكر زكي عوض، أستاذ مقارنة الأديان بجامعة الأزهر، فضلًا عن ممثل من هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات.

وأضاف المصدر، أن اللجنة ستُنهي اجتماعاتها الأسبوع المقبل، بعد أن عقدت أكثر من اجتماع بمبنى دار الإفتاء المصرية خلال الفترة الماضية، وسترفع تقريرًا نهائياً للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حول نتائج الاجتماعات لاتخاذ قرار نهائي حول الفصل.

ولفتت المصدر، إلى أن وزارة الأوقاف ترفض بشدة فصل الهيئة عنها، نظرًا لأنها الجهة الوحيدة المشرفة على مال الوقف.

وتختص هيئة الأوقاف، بإدارة جميع ممتلكات وأموال الأوقاف ووضع خطط الاستثمار لها، واستغلال العائد من هذه الأموال والممتلكات في دعم ميزانية الوزارة.

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