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فكرة جديدة تمنع خطف الأطفال في المولات

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مصراوي Masrawy

فكرة جديدة تمنع خطف الأطفال في المولات

01:23 م الخميس 14 سبتمبر 2017

فكرة جديدة تمنع خطف الأطفال في المولات

سوار ضد الخطف

كتبت - ندى غنيم:
مع تزايد معدلات اختطاف الأطفال في الآونة الأخيرة، وما يرافقها من أنباء عن الاتجار في الأعضاء، يأتى دور الوالدين فى حماية أطفالهم في الأماكن العامة.
ويعتقد البعض خطأ أن الأماكن المزدحمة يصعب خطف الأطفال فيها، والحقيقة أنها تُعد المكان الأمثل لتنفيذ هذه الجريمة.
تذهب العائلات الي "المولات" الكبيرة لشراء احتياجاتهم أو للتنزه، وأحيانا ينشغلون عن أطفالهم أثناء التجول في المول فيكونوا عرضة للاختطاف، وللحد من هذه الظاهرة، اقترح "إسلام ماهر" -صاحب فكرة السوار المقاوم للخطف- أن تستخدم إدارات مراكز التسوق العامة نظاما محددا لدخول وخروج العملاء الذين يصطحبون الأطفال.
فكرة "إسلام" تتلخص في قيام إدارة "المول" بتصميم أساور توزع على الأب والطفل، مثل تلك التي توزعها الفنادق على نزلائها، على أن تحتوي كل أسورة مجموعة من الأرقام والرموز المتطابقة، والتأكد من تطابق هذه الأرقام عند خروج الطفل مع من يحمله.
نالت الفكرة أعجاب زوار موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مطالبين إدارات "المولات" بدراسة هذه الفكرة التي لن تكلفهم الكثير وتوفر حماية لزوارهم، بالإضافة إلى إمكانية تعاون إدارة المولات مع شركات المحمول أو المياه الغازية لتبني هذه الفكرة.

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