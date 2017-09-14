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حملة أمنية بمحطتي مترو "الشهداء والعتبة" لمكافحة الباعة الجائلين والمتسولين

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مصراوي Masrawy

حملة أمنية بمحطتي مترو "الشهداء والعتبة" لمكافحة الباعة الجائلين والمتسولين

03:02 م الخميس 14 سبتمبر 2017

أرشيفية

كتب - علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملة أمنية، استهدفت خلالها محطتي مترو الشهداء والعتبة لمكافحة الباعة الجائلين والمتسولين بمترو الأنفاق.

وشاركت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق بحملة لأمنية كبيرة مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بالتنسيق بالخطين الأول والثاني استهدفت محطتي مترو الشهداء والعتبة لمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والمتسولين حرصا على توفير الراحة لركاب المترو وعدم تعرضهم لأية مضايقات خلال الرحلة من الباعة الجائلين.

ومن جانبه أكد المهندس علي الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق أن الشركة مستمرة في حملاتها المكثفة بجميع محطات خطوط المترو الثلاثة لمواجهة ظاهرة انتشار الباعة الجائلين ومنعها نهائيا بمحيط وأرصفة المحطات أو داخل العربات مع محاربة ظاهرة التسول التي انتشرت مؤخرًا في محطات وعربات المترو.

وأكد تشديد الحملات اليومية على بوابات عبور الركاب لمنع ظاهرة تسرب الركاب وتوقيع غرامات فورية لتحقيق الانضباط مع التزام جميع الركاب بالعبور من البوابات المخصصة على مداخل صالات جميع المحطات لرفع درجة التأمين حفاظا علي حياة الركاب والمنشآت معا.

وطالب اللواء قاسم حسين، مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، بإحكام السيطرة الأمنية على وسائل المواصلات وضبط كافة المخالفات.

ونوه مساعد وزير الداخلية على أهمية تكرار الحملات الأمنية بمحيط وسائل المواصلات

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