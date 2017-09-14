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"البحوث الإسلامية" يعقد مسابقة علمية للوعاظ على مستوى الجمهورية

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مصراوي Masrawy

"البحوث الإسلامية" يعقد مسابقة علمية للوعاظ على مستوى الجمهورية

03:03 م الخميس 14 سبتمبر 2017

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كتب- محمود مصطفى:
عقد مجمع البحوث الإسلامية، على مدار الأسبوع الجاري، مسابقة علمية للوعاظ في مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية في عدد من الكتب التي تم توزيعها عليهم ضمن المكتبة العلمية.

وقال مجمع البحوث، في بيان له، اليوم الخميس، أن المسابقة عقدت لتنمية مهارات الوعاظ وتشجيعهم على القراءة والإطلاع والبحث العلمي، وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأوضح المجمع، أن المسابقة عُقدت في كتابي "الإسلام عقيدة وشريعة" للشيخ محمود شلتوت، و"حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين " لنخبة من العلماء.

وقال الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن القراءة الموسعة المستمرة والمعرفة بالأمور المختلفة أمر لا غنى عنه لوعاظ الأزهر، لحماية المواطنين من الفكر المتشدد والتكفيري، وإبراز يسر وسماحة الدين الإسلام.

وأضاف عفيفي، أن تنظيم المسابقات بشكل مستمر يأتي ضمن أنشطة مجمع البحوث الإسلامية، لتحفيز الوعاظ على القراءة والبحث.

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