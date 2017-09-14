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نتنياهو: إسرائيل أصبحت شريكا مهما للجيران العرب

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مصراوي Masrawy

نتنياهو: إسرائيل أصبحت شريكا مهما للجيران العرب

02:53 م الخميس 14 سبتمبر 2017

نتنياهو: إسرائيل أصبحت شريكا مهما للجيران العرب

نتنياهو في العاصمة الكولومبية بوغوتا

برلين (دويتشه فيله)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الإرهاب الإسلاموي أثر إيجابيا على العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، مضيفا أن بلاده لم تعد خصما للعرب، بل شريكا يعتمد عليه.

عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تقديره بأن الإرهاب الإسلاموي قد أثر إيجابيا على علاقات بلاده مع جيرانها الدول العربية. وقال نتنياهو "إن العرب لا يرون في إسرائيل خصما، بل شريكا لا يمكن الاستغناء عنه".

جاءت تصريحات نتنياهو في العاصمة الكولومبية بوغوتا أثناء لقائه الرئيس الكولومبي خوان مانوئل سانتوش.

وتابع نتنياهو حديثه في هذا الصدد قائلا: " إن خطر الإرهاب الإسلاموي يهدد المسلمين أولا ومن ثم بقية العالم". وهذا ما ساهم في خلق علاقات جديدة بين إسرائيل والدول العربية، حسب تعبير نتنياهو.

يشار إلى أن نتنياهو يقوم حاليا بجولة في أمريكا اللاتينية قبل زيارته لمقر الأمم المتحدة في نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، حيث سيلقي نتنياهو كلمة في الاجتماع.

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مصراوي Masrawy

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