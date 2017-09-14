ارتفاع عدد الفارين من الروهينجا إلى 400 ألف
ارتفاع عدد الفارين من الروهينجا إلى 400 ألف
02:39 م الخميس 14 سبتمبر 2017
جنيف (أ ش أ)
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الخميس، ارتفاع أعداد مسلمي الروهينجا الفارين من ميانمار إلى بنجلاديش جراء أعمال العنف إلى 400 ألف شخص.
وأشارت المنظمة في بيانها -حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية- إلى مهمة ضخمة مقبلة لحماية مئات الآلاف من الأطفال اللاجئين.
وتطالب المنظمة بتوفير 3ر7 مليون دولار أمريكي للمساعدة في توفير الحماية لأطفال الروهينجا على مدار الشهور الأربعة المقبلة.
يشار إلى أن العديد من الدول والمنظمات طالبت بوقف العنف الواقع على أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، ويقيم أغلب الفارين من ميانمار في مخيمات حدودية ببنجلاديش.
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