أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

المنوفية تحصل على المركز الأول في مسابقتين بأسبوع شباب الجامعات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

المنوفية تحصل على المركز الأول في مسابقتين بأسبوع شباب الجامعات

02:56 م الخميس 14 سبتمبر 2017

  • عرض 3 صورة

    b8377ce394.jpg

  • عرض 3 صورة

    cd18a33349.jpg

  • عرض 3 صورة

    7575668262.jpg

إعادة الألبوم

بالصور..

الألبوم التالى

بالصور.. "أسوان" تشارك في أسبوع شباب الجامعات بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

حصلت جامعة المنوفية على المركز الأول في مسابقة أفضل "سي دي" فاز فيها الطالب محمد نبيل بكلية العلوم، وقصة خيال علمي وفاز فيها الطالب أحمد البطخجي كلية الطب البشري، في إطار فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية، وتشارك فيه 26 جامعة مصرية.

وبدأ التجهيز للمعرض العلمي والتكنولوجي المقام في الصالة المغطاه باستاد الجامعة، حيث تعرض كل جامعة أفضل الابتكارات العلمية والأجهزة والأبحاث التي تقام في مجالات العلوم الفنون التطبقية والاقتصاد المنزلي والهندسة والطب والحاسبات والمعلومات.

ويأتي هذا ضمن 10 مسابقات منها الأبحاث العلمية، وقصة الخيال العلمي، ودوري المعلومات العلمية، ومجلات الحائط العلمية، ومسابقة أفضل CD، ومسابقة الجهاز الابتكاري، وجهاز الميكاترونك، ومسابقة الصناعات الصغيرة إلى جانب المعرض العلمي.

وحضر فعاليات التجهيز للمعرض العلمي الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور محمد أبو الفضل نائب رئيس جامعة جنوب الوادي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 20 جامعة تشارك في مسابقات الكورال والموسيقى بأسبوع شباب الجامعات

    أخبار

  • بدء جلسة المجلس الأعلى للجامعات بالمنوفية بحضور وزير التعليم العالي

    أخبار

  • رأس نفرتيتي تجوب شوارع المنوفية إعلانا عن بدء أسبوع شباب الجامعات

    أخبار

  • جامعة أسيوط: 148 طالبا ومشرفا يشاركون في أسبوع شباب الجامعات بالمنوفية

    أخبار

إعلان

682625cc96.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ