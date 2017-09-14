المنوفية تحصل على المركز الأول في مسابقتين بأسبوع شباب الجامعات

المنوفية - مروة فاضل:

حصلت جامعة المنوفية على المركز الأول في مسابقة أفضل "سي دي" فاز فيها الطالب محمد نبيل بكلية العلوم، وقصة خيال علمي وفاز فيها الطالب أحمد البطخجي كلية الطب البشري، في إطار فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية، وتشارك فيه 26 جامعة مصرية.

وبدأ التجهيز للمعرض العلمي والتكنولوجي المقام في الصالة المغطاه باستاد الجامعة، حيث تعرض كل جامعة أفضل الابتكارات العلمية والأجهزة والأبحاث التي تقام في مجالات العلوم الفنون التطبقية والاقتصاد المنزلي والهندسة والطب والحاسبات والمعلومات.

ويأتي هذا ضمن 10 مسابقات منها الأبحاث العلمية، وقصة الخيال العلمي، ودوري المعلومات العلمية، ومجلات الحائط العلمية، ومسابقة أفضل CD، ومسابقة الجهاز الابتكاري، وجهاز الميكاترونك، ومسابقة الصناعات الصغيرة إلى جانب المعرض العلمي.

وحضر فعاليات التجهيز للمعرض العلمي الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور محمد أبو الفضل نائب رئيس جامعة جنوب الوادي.