بالصور.. "أسوان" تشارك في أسبوع شباب الجامعات بالمنوفية

المنوفية تحصل على المركز الأول في مسابقتين بأسبوع شباب الجامعات

أسوان - إيهاب عمران:

تشارك جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة في أسبوع شباب الجامعات بالمنوفية، والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة 26 جامعة حكومية في الفترة من 14 إلى 19 سبتمبر.

وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، أهمية المشاركة الفعالة لطلاب جامعة أسوان في العديد من الأنشطة في الجوالة والكشافة والأنشطة الرياضية والعلمية، وذلك لتعزيز الولاء والانتماء لدى الطلاب وخلق روح التنافس بين طلاب جامعة أسوان والجامعات الأخرى والاستفادة القصوى من طاقات الطلاب فيما هو مفيد والعمل على بناء شخصية الطالب رياضيا وثقافيا وعلميا.