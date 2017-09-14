أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. "أسوان" تشارك في أسبوع شباب الجامعات بالمنوفية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. "أسوان" تشارك في أسبوع شباب الجامعات بالمنوفية

02:54 م الخميس 14 سبتمبر 2017

  • عرض 2 صورة

    cf7b22dd7a.jpg

  • عرض 2 صورة

    290ba55e39.jpg

إعادة الألبوم

المنوفية تحصل على المركز الأول في مسابقتين بأسبوع شباب الجامعات

الألبوم التالى

المنوفية تحصل على المركز الأول في مسابقتين بأسبوع شباب الجامعات

أسوان - إيهاب عمران:

تشارك جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة في أسبوع شباب الجامعات بالمنوفية، والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح ، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة 26 جامعة حكومية في الفترة من 14 إلى 19 سبتمبر.

وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، أهمية المشاركة الفعالة لطلاب جامعة أسوان في العديد من الأنشطة في الجوالة والكشافة والأنشطة الرياضية والعلمية، وذلك لتعزيز الولاء والانتماء لدى الطلاب وخلق روح التنافس بين طلاب جامعة أسوان والجامعات الأخرى والاستفادة القصوى من طاقات الطلاب فيما هو مفيد والعمل على بناء شخصية الطالب رياضيا وثقافيا وعلميا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رأس نفرتيتي تجوب شوارع المنوفية إعلانا عن بدء أسبوع شباب الجامعات

    أخبار

  • جامعة أسوان تُنهي استعداداتها لاستقبال 23 ألفًا و500 طالب

    أخبار

  • رئيس جامعة أسوان يجتمع بعمداء الكليات لاستلام المقرات الجديدة

    أخبار

  • رئيس جامعة أسوان يتسقبل الطلاب الوافدين من دولة الكويت

    أخبار

إعلان

6db02a34b0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"