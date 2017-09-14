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محافظ القاهرة: فتح باب الحجز لمدافن "وادي الراحة " بـ50 ألف جنيه

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محافظ القاهرة: فتح باب الحجز لمدافن "وادي الراحة " بـ50 ألف جنيه

02:45 م الخميس 14 سبتمبر 2017

عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة

كتبت- ندى الخولي:

أعلن المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، فتح باب الحجز للمواطنين الراغبين في الحصول على مدفن بمساحة 20 مترًا " كامل البناء" بجبانة وادي الراحة المزمع إقامتها بجنوب مدينة القاهرة الجديدة طريق القطامية العين السخنة بشرط أن يكون المتقدم من سكان محافظة القاهرة وألا يكون قد سبق له الحصول على مدفن من أي جهة.

وقال محسن صلاح الدين، السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، وفقًا للبيان الصادر اليوم الخميس، إن تخصيص المدفن سيكون مقابل مبلغ خمسين ألف جنيه يتم دفع 20 ألف جنيه كمقدم حجز تسدد خلال 30 يومًا من تاريخ إخطار المتقدم بالاستحقاق ثم 15 ألفًا قيمة دفعة تحت حساب تخصيص تسدد بعد مرور 3 شهور من تاريخ سداد مقدم الحجز إلى جانب 15 ألفًا يتم دفعها عند الاستلام.

وأضاف صلاح الدين، أن تقديم الطلبات سيتم عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة www.cairo.gov.eg، على أن يرفق به صور المستندات المطلوبة، وهي: "صورة بطاقة الرقم القومي السارية لمقدم الطلب، وصورة بطاقة الرقم القومي لمن يعول أو شهادات ميلاد للقصر منهم، وصورة من إيصال الدفع بمكتب البريد بمبلغ (250 جنيه) نظير تقديم طلب تخصيص المدفن على أن تقدم الأصول عند التسليم".

ولفت السكرتير العام المساعد، إلى أن أولوية التخصيص ستكون طبقًا لأسبقية التقدم وسداد مقدم الحجز لمن تتوافر فيه الشروط على أن يضاف 20% من إجمالي مبلغ المدفن على القطع المميزة الموقع، وتسدد عند الاستلام بالإضافة إلى دفعة الاستلام الأخيرة، منوهًا إلى أن تسليم المدفن لمستحقيه سيتم خلال عام من تاريخ سداد مقدم الحجز وذلك بالتتابع وفقًا للجدول الزمني للتسليم.

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