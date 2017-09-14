تجديد حبس منصور أبوجبل و6 أمناء بتهمة التحريض على الداخلية 45 يوما

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الخميس، تجديد حبس أمين الشرطة منصور أبو جبل و6 أمناء آخرين 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالتحريض على جهة عملهم.

عقدت جلسة التجديد داخل غرفة المداولة، وطلب المحامي مختار منير دفاع المتهمين إخلاء سبيلهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياط، كما قدم أوراق تفيد إجراء المتهم السابع إسماعيل مختار عملية قلب مفتوح.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات منها محاولة التحريض على جهة عملهم وهي وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور في إحدى البرامج التليفزيونية.