أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

تجديد حبس الصحفي إسماعيل الإسكندراني 45 يوما على ذمة التحقيقات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تجديد حبس الصحفي إسماعيل الإسكندراني 45 يوما على ذمة التحقيقات

02:50 م الخميس 14 سبتمبر 2017

تجديد حبس الصحفي إسماعيل الإسكندراني 45 يوما على ذمة التحقيقات

كتب - عمرو علي:
جددت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الخميس، حبس الصحفي إسماعيل الإسكندراني 45 يومًا على ذمة اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة.

كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على "الإسكندراني"، في مطار الغردقة بعد عودته من الخارج وترحيله لسجن مزرعة طرة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تجديد حبس منصور أبوجبل و6 أمناء بتهمة التحريض على الداخلية 45 يوما

    أخبار

  • تأجيل محاكمة بديع وآخرين في " أحداث البحر الأعظم" لـ 2 أكتوبر

    أخبار

  • تأجيل محاكمة 4 أجانب بتهمة الإتجار بالبشر لجلسة 12 ديسمبر

    أخبار

  • تأجيل محاكمة 32 متهمًا في "خلية ميكروباص حلوان" لـ 2 أكتوبر

    أخبار

إعلان

cebb0b95f5.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ