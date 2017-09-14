تجديد حبس الصحفي إسماعيل الإسكندراني 45 يوما على ذمة التحقيقات
تجديد حبس الصحفي إسماعيل الإسكندراني 45 يوما على ذمة التحقيقات
02:50 م الخميس 14 سبتمبر 2017
كتب - عمرو علي:
جددت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الخميس، حبس الصحفي إسماعيل الإسكندراني 45 يومًا على ذمة اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة.
كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على "الإسكندراني"، في مطار الغردقة بعد عودته من الخارج وترحيله لسجن مزرعة طرة.
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