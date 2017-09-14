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تأجيل محاكمة بديع وآخرين في " أحداث البحر الأعظم" لـ 2 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة بديع وآخرين في " أحداث البحر الأعظم" لـ 2 أكتوبر

02:50 م الخميس 14 سبتمبر 2017

تأجيل محاكمة بديع وآخرين في

تأجيل محاكمة بديع

كتب - عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و13 آخرين من قيادات الجماعة، بقضية "أحداث البحر الأعظم"، لجلسة ٢ أكتوبر المقبل.

وجاء قرار المحكمة بتأجيل الجلسة لاستكمال سماع الشهود.

وأسندت النيابة إلى المتهمين قيامهم بارتكاب جرائم عديدة، منها: التجمهر والإرهاب والشروع في القتل واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.

كانت محكمة النقض، ألغت الأحكام الصادرة بمعاقبة "بديع" وباقي المتهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف، والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

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