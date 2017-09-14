محكمة أوروبية: فصل الحوامل عن العمل غير ممكن

بروكسل (د ب أ)

أفاد رأي قانوني صادر عن المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، بأنه ليس من الممكن فصل السيدات الحبليات عن العمل، بشكل روتيني، في إطار عملية الاستغناء عن العمالة الزائدة.

وقالت المحكمة في بيان لها: "إن فصل العاملات الحبليات قد يحدث فقط في حالات استثنائية غير مرتبطة بالحمل، وعندما لا يكون هناك احتمال معقول لإعادة تعيينهن في وظيفة أخرى مناسبة".

ويأتي الرأي في إشارة إلى قضية بأسبانيا، حيث تم في عام 2013، إخطار موظفة حبلى تدعى، بوراس جيزادو، بقرار فصلها، في إطار عملية استغناء جماعي عن العمالة الزائدة.

وطعنت جيزادو على قرار الفصل في محكمتين بأسبانيا، حيث طلبت المحكمة الثانية من محكمة العدل الأوروبية توضيحا بشأن كيفية تفسير قانون الاتحاد الأوروبي لمسألة فصل العاملات الحبليات.

ووفقا للرأي، قد لا يكون القانون الأسباني قد طبق – بالكامل - تشريعات الاتحاد الأوروبي التي تتعلق بما يسمى بـ"الحماية الوقائية" للحبليات.

ومن المتوقع صدور الحكم بشأن القضية في وقت لاحق من العام الجاري.

ورغم أن قضاة محكمة العدل الأوروبية غير ملزمين باتباع الآراء القانونية الخاصة بالمدعي العام للمحكمة الاوروبية، إلا أنهم عادة ما يقومون بذلك.