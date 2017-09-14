أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

20 جامعة تشارك في مسابقات الكورال والموسيقى بأسبوع شباب الجامعات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

20 جامعة تشارك في مسابقات الكورال والموسيقى بأسبوع شباب الجامعات

02:49 م الخميس 14 سبتمبر 2017

  • عرض 3 صورة

    557348275a.jpg

  • عرض 3 صورة

    1e1583981b.jpg

  • عرض 3 صورة

    d7f1fa953d.jpg

إعادة الألبوم

بالصور..

الألبوم التالى

بالصور.. "أسوان" تشارك في أسبوع شباب الجامعات بالمنوفية

المنوفية- مروة فاضل:

بدأت اليوم الخميس، الجامعات المشاركة في المجال الفني بـ 20 جامعة موزعة على أيام الأسبوع "صباحي ومسائي"، حيث يقام النشاط بالقاعة الكبرى بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وذلك في أول أيام أسبوع شباب الجامعات بالمنوفية.

وبدأت العروض الموسيقية اليوم، بـ 5 عروض لجامعات "بنها- قناة السويس- أسيوط- القاهرة- الزقازيق" وتستمر حتى الثالثة عصرا.

وتنقسم مسابقة النشاط الفني إلى مجال الفنون التشكيلية حيث يتسابق فيه 26 جامعة متخصصة وغير متخصصة في مجالات الرسم والتصوير والحفر والنحت والأشغال الفنية ويقام العرض بالصالة الكبرى بقاعة مدينة الأمل بجامعة المنوفية، بحضور لجنة تحكيم المكونة من الدكتور حمدي عبدالله أستاذ الرسم والتصوير بكليه التربية الفنية جامعة حلوان عميد الكلية سابقا، الدكتور أحمد عبدالعزيز رئيس قسم النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، والدكتور جمعة حسين عبدالجواد أستاذ الأشغال والنسيج بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية ووكيل الكلية سابقا.

بينما يقام نشاط الموسيقى والكورال بعدد من العروض الموسيقية وهم 5 عروض مشاركة 5 جامعات (بنها- قناة السويس- أسيوط- القاهرة- الزقازيق).

وفي مجال المراسل التليفزيوني تشارك 25 جامعة ويقام المهرجان على مدرج كلية التجارة موزع على أيام الأسبوع صباحي ومسائي بقيادة
الدكتور جمعة حسين رئيس اللجنة الفنية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • جامعة أسيوط: 148 طالبا ومشرفا يشاركون في أسبوع شباب الجامعات بالمنوفية

    أخبار

إعلان

6199ad8910.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ