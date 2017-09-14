20 جامعة تشارك في مسابقات الكورال والموسيقى بأسبوع شباب الجامعات

بالصور.. "أسوان" تشارك في أسبوع شباب الجامعات بالمنوفية

المنوفية- مروة فاضل:

بدأت اليوم الخميس، الجامعات المشاركة في المجال الفني بـ 20 جامعة موزعة على أيام الأسبوع "صباحي ومسائي"، حيث يقام النشاط بالقاعة الكبرى بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وذلك في أول أيام أسبوع شباب الجامعات بالمنوفية.

وبدأت العروض الموسيقية اليوم، بـ 5 عروض لجامعات "بنها- قناة السويس- أسيوط- القاهرة- الزقازيق" وتستمر حتى الثالثة عصرا.

وتنقسم مسابقة النشاط الفني إلى مجال الفنون التشكيلية حيث يتسابق فيه 26 جامعة متخصصة وغير متخصصة في مجالات الرسم والتصوير والحفر والنحت والأشغال الفنية ويقام العرض بالصالة الكبرى بقاعة مدينة الأمل بجامعة المنوفية، بحضور لجنة تحكيم المكونة من الدكتور حمدي عبدالله أستاذ الرسم والتصوير بكليه التربية الفنية جامعة حلوان عميد الكلية سابقا، الدكتور أحمد عبدالعزيز رئيس قسم النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، والدكتور جمعة حسين عبدالجواد أستاذ الأشغال والنسيج بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية ووكيل الكلية سابقا.

بينما يقام نشاط الموسيقى والكورال بعدد من العروض الموسيقية وهم 5 عروض مشاركة 5 جامعات (بنها- قناة السويس- أسيوط- القاهرة- الزقازيق).

وفي مجال المراسل التليفزيوني تشارك 25 جامعة ويقام المهرجان على مدرج كلية التجارة موزع على أيام الأسبوع صباحي ومسائي بقيادة

الدكتور جمعة حسين رئيس اللجنة الفنية.