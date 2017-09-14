محافظ الإسكندرية للمسئولين: "لا تمنعوا أي مواطن من مقابلتي" - صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إنه يبذل كل الجهود الممكنة لتلبية مطالب المواطنين بالإسكندرية وتطبيق القانون على الجميع وتحقيق العدالة الاجتماعية.

جاء ذلك خلال استقباله لعدد من المواطنين من مختلف أحياء المحافظة، اليوم الخميس، للاستماع لكافة مشكلاتهم والعمل على حلها خاصة المشكلات التي تواجه المواطن البسيط.

وشدد المحافظ على جميع المسئولين بعدم منع أي مواطن من مقابلته، قائلًا: "مكتبي مفتوح أمام الجميع لمقابلتهم وحل مشكلاتهم وتقديم أنسب الحلول لها لحلها في أسرع وقت ممكن".

وتضمنت مشكلات المواطنين، توفير وحدات سكنية لغير القادرين وفرص عمل للشباب وتركيب إشارات إلكترونية بالمناطق ذات الكثافة السكانية والمرورية الكبيرة، بالإضافة إلى مشكلات الصرف الصحي بعدد من المناطق.

وكلَّف "سلطان" بحل المشكلات المرورية وتكثيف تركيب الإشارات المرورية الإلكترونية في أسرع وقت ممكن بجميع نطاق المحافظة، ودراسة حالات المواطنين المطالبين بتوفير وحدات سكنية لهم وتسليم المستحق منهم في أسرع وقت.

وأصدر المحافظ تعليمات للمسئولين ورؤساء الأحياء ومديري المديريات الخدمية لاستقبال وحل مشاكل المواطنين بصفة مستمرة، ومتابعة كل المشروعات المنفذة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة.