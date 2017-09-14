بالصور.. إزالة 10 حالات تعد على الأرض الزراعية في سوهاج

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سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمال المحافظة.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة، وإزالة أي تعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية فورًا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

وأوضح عدلي مصلح أبو عقيل، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، أن الوحدة المحلية قامت بحملة بالتعاون مع الجهات الأمنية وبمشاركة عمال ومعدات الوحدة المحلية، وإدارات الأملاك والتنظيم والإدارة الزراعية بطهطا بإزالة تلك المخالفات.