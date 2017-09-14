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عاملون ببنوك شرم الشيخ: مؤتمر الشمول المالي خطوة على طريق النمو الاقتصادي

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مصراوي Masrawy

عاملون ببنوك شرم الشيخ: مؤتمر الشمول المالي خطوة على طريق النمو الاقتصادي

02:36 م الخميس 14 سبتمبر 2017

عاملون ببنوك شرم الشيخ: مؤتمر الشمول المالي خطوة على طريق النمو الاقتصادي

الرئيس

جنوب سيناء - داليا منير:

قال عدد من العاملين في البنوك بجنوب سيناء، في تعليقهم على انعقاد مؤتمر الشمول المالي بمدينة شرم الشيخ، اليوم الخميس، إن تطبيق الشمول المالي بمعناه الصحيح سيكون له أكبر الأثر في تحقيق طفرة كبيرة للاقتصاد المصري.

وانطلقت جلسات المؤتمر صباح اليوم الخميس، في مدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، و بمشاركة مصرية وعالمية رفيعة المستوى، وضم المؤتمر الوزراء المعنيين بالشمول المالي ومحافظي البنوك المركزيه لدول التحالف وممثلي المؤسسات المالية العالمية وأعضاء التحالف من 95 دولة.

إيهاب شوقي مدير عام منطقة سيناء، لأحد البنوك، بشرم الشيخ، قال في تصريح خاص لـ"مصراوي" إن مؤتمر الشمول المالي له دور كبير في تحسين النمو الاقتصادي، لإنه يعتبر توجه استراتيجي للاستقرار المالي وأحد محاور التطور الاقتصادي.

وأضاف شوقي، أن الشمول المالي يتيح استخدام كل الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية من مكاتب بريد وبنوك.

وقال مينا فاروق ميخائيل، مدير إحدى البنوك المشاركة في مؤتمر الشمول المالي، بفرع شرم الشيخ، إن السوق المصرية يوجد فيها أكثر من 90 مليون مواطن، بينما يبلغ نسبة الذين يملكون حسابات بنكية منهم 34% فقط.

وأضاف فاروق، أن القطاع المصرفي ستهدف في الفترة المقبلة الوصول إلى تقليل التعامل بالأوراق النقدية، و استبدالها بالوسائل الإلكترونية، من خلال الهيئة القومية للمدفوعات، التي صدر قرار تأسيسها في فبراير 2017 لمتابعة خطة البك المركزي للتحول للخدمات الإليكترونية التي نتج عنها تحويل الأموال من خلال شركات الهاتف المحمول والتي بلغ عدد المشرتيكن فيها 9 ملايين مشترك حتى 30 يونيو 2017.

وقال حاتم الحكيم يعمل بإحدى البنوك في مدينة شرم الشيخ، إن المؤتمر يعد تأكيدًا على نية اتخاذ خطوات جادة في سبيل تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

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مصراوي Masrawy

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