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في 12 ساعة.. تنفيذ 410 أحكام قضائية وضبط 90 متهما بالإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

في 12 ساعة.. تنفيذ 410 أحكام قضائية وضبط 90 متهما بالإسماعيلية

02:35 م الخميس 14 سبتمبر 2017

في 12 ساعة.. تنفيذ 410 أحكام قضائية وضبط 90 متهما بالإسماعيلية

الإسماعيلية- إنجي هيبة:

شنت مباحث مركز الإسماعيلية، اليوم الخميس، حملة مكبرة لتنفيذ الأحكام القضائية وإعادة الانضباط الأمني، حيث تم ضبط المئات من الأحكام القضائية خلال حملة مكبرة لم تتجاوز 12 ساعة بالتنسيق مع مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد محمود عاشور مأمور مركو شرطة الإسماعيلية يفيد بقيام حملة مكبرة برئاسة الرائد عبدالرؤوف شاهين رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، بالتنسيق مع العقيد ياسر يوسف رئيس مباحث تنفيذ الأحكام وتم حصر الأحكام القضائية المطلوبة تنفيذها بدائرة المركز.

وبتقنين الإجراءات قامت حملة مكبرة مدعومة بعناصر التأمين وضمت الرائد عبدالرؤوف شاهين، والنقباء عمرو أمير ومحمد جبر ومصطفى جميل، من تنفيذ 410 أحكام قضائية وضبط أكثر من 90 متهمًا في هذه الأحكام خلال 12 ساعة بدائرة مركز الإسماعيلية.

تم التحفظ على المتهمين وإخطار المستشار كمال الشناوي رئيس نيابة مركز الإسماعيلية الذى قرر تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ على المتهمين، وتقنين إجراءات تنفيذ الأحكام على المتهمين المضبوطين.

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