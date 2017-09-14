بالصور: إعصار هارفي يتسبب في ظهور حيوان مرعب وغريب

كتبت- نرمين الجلاد:

ظهر حيوان مرعب قذفته أمواج المحيط الأطلسي على أحد شواطئ ولاية تكساس، أثناء إعصار "هارفي" الذي ضرب الولايات المتحدة في أواخر شهر أغسطس الماضي.

وأشارت "بريتي ديساي"، الموظفة بجمعية أودوبون الوطنية وهي منظمة بيئية أمريكية، صوراً نشرتها للحيوان غريب أعمي على حسابها في "تويتر"، قائلة إن سكان محليين في تكساس عثروا على هذا الكائن الغريب بعد إعصار هارفي.

وتوجهت ديساي إلى علماء البيولوجيا من مستخدمي موقع "تويتر" بطلب المساعدة على تحديد الجنس الذي يتبع إليه هذا الحيوان الغريب ذو الأسنان الحادة.

وفسر العلماء أن المخلوق يرجع الي نوع من أنواع أسماك يطلق عليه "أنقليس البحر" أو ثعبان البحر، ومن ثم أوضحوا أنه من فصيل أنقليس ذي الذيل الحاد، وتحديدا، من نوع Aplatophis" chauliodus"، أي أنقليس ذي الأسنان السيفية.

وذكر العلماء أنه نوع نادرًا من الأسماك المفترسة، ويعيش في أعماق تتراوح بين 60 و90 مترا.