"اللانش بوكس" المناسب ضروري للحماية من السرطان

كتبت- ندى غنيم:

يعتبر "اللانش بوكس" -صندوق حفظ الطعام- من الأشياء المهمة لكل من يضطر إلى البقاء خارج المنزل لمدة طويلة، وبسبب ارتفاع سعر اللانش بوكس في الفترة الأخيرة اتجه العديد من أولياء الأمور إلى شراء أنواع ذات جودة أقل لتلبية رغبات أطفالهم.

لكن هناك أنواع من "اللانش بوكس" غير مناسبة للاستخدام بسبب احتوائها على مواد كيميائية تتفاعل مع الطعام، وقد تتحول إلى مواد مسرطنة، إذا تعرض البلاستيك للحرارة، وفيما يلي نقدم نصائح لكيفية اختيار "اللانش بوكس" المناسب:

1- يجب التأكد من أن "اللانش بوكس" يحتوي علي الرقم 5، حيث يعبر الرقم علي أنه مصنوع من مواد آمنة.

2- ابتعدي عن "اللانش بوكس" متعدد الاشكال مثل "سبايدر مان" و "سندريلا" لإنها غير محكمة الغلق وتصنع من بلاستيك ردئ الجودة.

3- ابحثي عن النوع العازل للحرارة لأنه مهم للحفاظ على حرارة الطعام سواء الساخن أو البارد.

4- يفضل استخدام " اللانش بوكس " مستطيل الشكل لأنه محكم الغلق و يسع الكثير من الأطعمة.

5- احذري "اللانش بوكس" المحفور عليه أرقام 3 أو 6 أو 7 حيث يعني احتواءه على مادتي "ثنائي الفينول" أو "البولي ستايرين" التي تتفاعل بشكل مباشر مع الطعام.

وخطوات تنظيف "اللانش بوكس" يجب أن تكون كالآتي:

1- يجب تنظيفه يوميًا بالماء والصابون وتركه ليجف حتى صباح اليوم التالي.

2- في يومي الإجازة الأسبوعية يمكن نقعها لساعة في ماء دافئ وصابون وخل للتأكد من إزالة أي جراثيم أو بقايا من طعام.