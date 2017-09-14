أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

"اللانش بوكس" المناسب ضروري للحماية من السرطان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"اللانش بوكس" المناسب ضروري للحماية من السرطان

02:24 م الخميس 14 سبتمبر 2017

"اللانش بوكس" المناسب ضروري للحماية من السرطان

كتبت- ندى غنيم:

يعتبر "اللانش بوكس" -صندوق حفظ الطعام- من الأشياء المهمة لكل من يضطر إلى البقاء خارج المنزل لمدة طويلة، وبسبب ارتفاع سعر اللانش بوكس في الفترة الأخيرة اتجه العديد من أولياء الأمور إلى شراء أنواع ذات جودة أقل لتلبية رغبات أطفالهم.

لكن هناك أنواع من "اللانش بوكس" غير مناسبة للاستخدام بسبب احتوائها على مواد كيميائية تتفاعل مع الطعام، وقد تتحول إلى مواد مسرطنة، إذا تعرض البلاستيك للحرارة، وفيما يلي نقدم نصائح لكيفية اختيار "اللانش بوكس" المناسب:

1- يجب التأكد من أن "اللانش بوكس" يحتوي علي الرقم 5، حيث يعبر الرقم علي أنه مصنوع من مواد آمنة.

2- ابتعدي عن "اللانش بوكس" متعدد الاشكال مثل "سبايدر مان"  و "سندريلا" لإنها غير محكمة الغلق وتصنع من بلاستيك ردئ الجودة.

3- ابحثي عن النوع العازل للحرارة لأنه مهم للحفاظ على حرارة الطعام سواء الساخن أو البارد.

4- يفضل استخدام " اللانش بوكس " مستطيل الشكل لأنه محكم الغلق و يسع الكثير من الأطعمة.

5- احذري "اللانش بوكس" المحفور عليه أرقام 3 أو 6 أو 7 حيث يعني احتواءه على مادتي "ثنائي الفينول" أو "البولي ستايرين" التي تتفاعل بشكل مباشر مع الطعام.

وخطوات تنظيف "اللانش بوكس" يجب أن تكون كالآتي:

1- يجب تنظيفه يوميًا بالماء والصابون وتركه ليجف حتى صباح اليوم التالي.

2- في يومي الإجازة الأسبوعية يمكن نقعها لساعة في ماء دافئ وصابون وخل للتأكد من إزالة أي جراثيم أو بقايا من طعام.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • نمو الشعر وطوله مرتبطان بالجوع.. فكيف ذلك؟

    هو وهي

  • علماء يكتشفون قلم يشخص مرض السرطان في 10 ثوانى

    هو وهي

  • علماء أمريكيون يكتشفون علاقة بين الأسبرين والسرطان

    هو وهي

  • احذر .. 3 مخاطر لاستخدام "الشاليمو" البلاستيكية.. وهذه البدائل

    هو وهي

إعلان

0ab963409b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ