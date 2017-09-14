مصرع 4 وإصابة 8 آخرين في حادثين بصحراوي بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرون، اليوم الخميس، في حادثين متفرقين بالطريق الصحراوي الشرقي والصحراوي الغربي ببني سويف، ونقلوا لمستشفيات بني سويف العام والواسطى المركزي.

ووقع الحادث الأول بنفق بياض العرب بالطريق الصحراوي الشرقي بعدما اصطدمت سيارة أجرة ميكروباص بأخرى نقل، ما أدى إلى مصرع شخصين ونقلوا لمشرحة مستشفى بني سويف العام، فيما نقل المصاب إلى قسم العظام بالمستشفى ومصاب بكسور وكدمات واشتباه ما بعد الأرتجاج.

ووقع الحادث الثاني بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين أبو الروس في المنطقة الواقعة بين محافظتي الفيوم وبني سويف، بعد اصطدام سيارة نقل بأخرى ميكروباص ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرون، حيث نقلت جثتين ومصابين إلى مشرحة مستشفى الفيوم بالإضافة إلى نقل 5 مصابيبن إلى مستشفى الواسطى المركزي، وتم تحويل 3 حالات منهم إلى مستشفى بني سويف العام لخطورة حالتهم.