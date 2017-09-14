أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

مصرع 4 وإصابة 8 آخرين في حادثين بصحراوي بني سويف

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع 4 وإصابة 8 آخرين في حادثين بصحراوي بني سويف

02:23 م الخميس 14 سبتمبر 2017

مصرع 4 وإصابة 8 آخرين في حادثين بصحراوي بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:
لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرون، اليوم الخميس، في حادثين متفرقين بالطريق الصحراوي الشرقي والصحراوي الغربي ببني سويف، ونقلوا لمستشفيات بني سويف العام والواسطى المركزي.

ووقع الحادث الأول بنفق بياض العرب بالطريق الصحراوي الشرقي بعدما اصطدمت سيارة أجرة ميكروباص بأخرى نقل، ما أدى إلى مصرع شخصين ونقلوا لمشرحة مستشفى بني سويف العام، فيما نقل المصاب إلى قسم العظام بالمستشفى ومصاب بكسور وكدمات واشتباه ما بعد الأرتجاج.

ووقع الحادث الثاني بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين أبو الروس في المنطقة الواقعة بين محافظتي الفيوم وبني سويف، بعد اصطدام سيارة نقل بأخرى ميكروباص ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرون، حيث نقلت جثتين ومصابين إلى مشرحة مستشفى الفيوم بالإضافة إلى نقل 5 مصابيبن إلى مستشفى الواسطى المركزي، وتم تحويل 3 حالات منهم إلى مستشفى بني سويف العام لخطورة حالتهم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قصة آخر رحلة في حياة طبيب لقى مصرعه بحادث سير ببني سويف

    أخبار

  • مصرع طفل صدمته سيارة مجهولة في سوهاج

    أخبار

  • بالأرقام والصور.. "أنفاق الموت" تحصد الأرواح على صحراوي بني سويف

    أخبار

  • انقلاب سيارة نقل أموال تحمل 40 مليون جنيه على الطريق الصحراوي بالبحيرة

    أخبار

إعلان

be22080176.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ