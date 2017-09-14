أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إزالة 43 تعد على أرض زراعية بالمنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إزالة 43 تعد على أرض زراعية بالمنيا

02:21 م الخميس 14 سبتمبر 2017

إزالة 43 تعد على أرض زراعية بالمنيا

المنيا- ريمون الراوي:
أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بالمنيا، 43 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بحي جنوب المدينة بشارع المصرف القبلي، وذلك خلال حملة مكبرة للإزالات نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الإرشاد الزراعي بهدف الحفاظ على رقعة الأراضي داخل زمام المركز.

وقال إبراهيم العربي رئيس مركز ومدينة ملوي، إن الوحدة المحلية تواصل جهودها في استكمال إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية سواء بالبناء المخالف أو تشوين مواد بناء، والتي تم رصدها خلال الفترة الماضية بحي جنوب المدينة، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الانتهاء من رصف طريق "دمشير" الغربي بالمنيا

    أخبار

  • مصرع موظف صعقًا بالكهرباء في المنيا

    أخبار

  • حادث سير في المنيا يكشف ضابطًا مزيف

    أخبار

  • أحكام تتراوح ما بين المؤبد لـ 7 سنوات لـ 13 متهمًا في "عنف ملوي"

    أخبار

إعلان

158b4c67ac.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ