إزالة 43 تعد على أرض زراعية بالمنيا

المنيا- ريمون الراوي:

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بالمنيا، 43 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بحي جنوب المدينة بشارع المصرف القبلي، وذلك خلال حملة مكبرة للإزالات نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الإرشاد الزراعي بهدف الحفاظ على رقعة الأراضي داخل زمام المركز.

وقال إبراهيم العربي رئيس مركز ومدينة ملوي، إن الوحدة المحلية تواصل جهودها في استكمال إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية سواء بالبناء المخالف أو تشوين مواد بناء، والتي تم رصدها خلال الفترة الماضية بحي جنوب المدينة، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.