منافذ جديدة لتوزيع أسماك موسم الصيد في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

شكل اللواء أحمد حامد محافظ السويس، لجنة لاستلام حصة السويس من الأسماك، وقررت اللجنة تخصيص نسبة كافية من حصة الأسماك المخصصة للمحافظة، لتوزيعها بمنافذ شركة تسويق الأسماك.

وقال عمرو عمارة شيخ الصيادين، إنه تم تخصيص فروع لمنافذ الشركة بالأربعين والعبور والمثلث وفيصل والصباح والسماد، مع توفير سيارة براد متنقلة تحت إشراف مديرية التموين، لتوفير الأسماك للمواطنين بأسعار مناسبة، وتيسيرا عليهم بدلا من التوجه إلى حلقة السمك.

وأوضح عمور عمارة، أن موسم الصيد ينطلق السبت المقبل، من ميناء "الأتكة" بحضور اللواء أحمد حامد، وقيادات الثروة السمكية ونقابة الصيادين وأصحاب السفن ومراكب الصيد، لتوديع الصيادين قبل إبحارهم.