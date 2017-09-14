أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

منافذ جديدة لتوزيع أسماك موسم الصيد في السويس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

منافذ جديدة لتوزيع أسماك موسم الصيد في السويس

02:19 م الخميس 14 سبتمبر 2017

منافذ جديدة لتوزيع أسماك موسم الصيد في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

شكل اللواء أحمد حامد محافظ السويس، لجنة لاستلام حصة السويس من الأسماك، وقررت اللجنة تخصيص نسبة كافية من حصة الأسماك المخصصة للمحافظة، لتوزيعها بمنافذ شركة تسويق الأسماك.

وقال عمرو عمارة شيخ الصيادين، إنه تم تخصيص فروع لمنافذ الشركة بالأربعين والعبور والمثلث وفيصل والصباح والسماد، مع توفير سيارة براد متنقلة تحت إشراف مديرية ، لتوفير الأسماك للمواطنين بأسعار مناسبة، وتيسيرا عليهم بدلا من التوجه إلى حلقة السمك.

وأوضح عمور عمارة، أن موسم الصيد ينطلق السبت المقبل، من ميناء "الأتكة" بحضور اللواء أحمد حامد، وقيادات الثروة السمكية ونقابة الصيادين وأصحاب السفن ومراكب الصيد، لتوديع الصيادين قبل إبحارهم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ السويس يلتقي وفدا صينيا لبحث فرص الاستثمار

    أخبار

  • محافظ السويس يتفقد مرسى السلخانة القديم لتطويره قبل موسم الصيد

    أخبار

  • 62% نسبة نجاح في الدور الثاني للشهادة الإعدادية في السويس

    أخبار

  • محافظ السويس يتابع أعمال الإنشاء بمحطات المياه والصرف بالقطاع الريفي

    أخبار

إعلان

9f7deabc73.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم