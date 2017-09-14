قائد عسكري سعودي يشيد بتضحيات الجيش في حرب اليمن

الرياض (أ ش أ)

زار قائد قوة الصواريخ الاستراتيجية السعودية اللواء الركن جارالله بن محمد العلويط اليوم الخميس مصابي القوات المسلحة في عمليتي (عاصفة الحزم وإعادة الأمل) بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، ونقل لهم تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن العلويط أشاد -خلال زيارته- بالتضحيات الغالية التي يقدمونها للدفاع والحفاظ على أمن واستقرار حدود الوطن، مؤكداً أن رجال القوات المسلحة يثبتون بما يقدمونه من بطولات أنهم أبناء جيش وطني مخلص يحملون على عاتقهم أمانة الدفاع عن دينهم ووطنهم، معرباً عن تمنياته لهم بالشفاء العاجل والعودة لاستكمال مهامهم في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته.

بدورهم، أكد المصابون أنهم مستمرون بردع كل معتدٍ وأن أرواحهم فداء للوطن كما أكدوا عزيمتهم وإصرارهم على حماية كل شبر من أرض الوطن والعودة من جديد بعد شفائهم مع زملائهم إلى ميدان العز والشرف.