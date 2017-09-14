كازاخستان: مستعدون لإرسال قوات سلام إلى سوريا اذا وافق مجلس الأمن

أستانا- (أ ش أ):

أعلن رئيس كازاخستان نور سلطان نزاربايف اليوم، الخميس، أن بلاده سترسل عسكرييها إلى مناطق خفض التوتر في سوريا في حال اتخاذ مجلس الأمن الدولي قرارا بإرسال مراقبين إلى هناك.

وقال نزاربايف - في مؤتمر صحفي أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - أن هناك سؤالا وجه إلينا حول مشاركتنا في مناطق خفض التوتر.. وطبقا للدستور لا يمكن أن نرسل قوات إلى مناطق ساخنة فقط الا بقرار من البرلمان.

واضاف أن ميثاق منظمة معاهدة الأمن الجماعي لا يفترض المشاركة في مثل هذه المناطق ولكن إذا اتخذت الأمم المتحدة قرارا حول إرسال قوات من هذا النوع فإننا سنتمكن باعتبارنا عضوا في الأمم المتحدة من إرسال عسكريينا إلى هناك للمشاركة.

وبدأت انطلقت في أستانا اليوم، الخميس، الجولة السادسة من المفاوضات بشأن سوريا، وأوضحت وزارة خارجية كازاخستان بأن جميع المشاركين في الجولة الجديدة، بما في ذلك 24 ممثلا عن فصائل المعارضة السورية المسلحة، قد وصلوا إلى العاصمة الكازاخستانية.